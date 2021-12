Non bastano i vaccini: scuola, sanità e trasporti devono cambiare (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai è chiaro, ce lo stanno dicendo tutti: non si guarisce di solo vaccino. Addirittura Guido Rasi, consulente di Figliuolo, prospetta una vera e propria nuova pandemia. Così ci accingiamo al secondo Natale con il virus. I vaccini servono, sono essenziali per ripararci dagli effetti gravi del Covid e dalla morte, ma ancora non sono in grado di garantirci del tutto dal contagio. E finché il virus avrà l’opportunità di mutare, questa garanzia di sfuggire al contagio non ci sarà. Il rischio dunque è che questa pandemia, come tanti altri virus magari meno cattivi, si ripresenti ogni inverno, quando la stagione ci costringe a stare al chiuso. Tutti gli esperti, le autorità sanitarie, i governi continuano ad avvertirci di stare attenti, a tenere comportamenti responsabili, ci invitano oggi a imparare a convivere con il virus, mettere giudiziosamente le mascherine nei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai è chiaro, ce lo stanno dicendo tutti: non si guarisce di solo vaccino. Addirittura Guido Rasi, consulente di Figliuolo, prospetta una vera e propria nuova pandemia. Così ci accingiamo al secondo Natale con il virus. Iservono, sono essenziali per ripararci dagli effetti gravi del Covid e dalla morte, ma ancora non sono in grado di garantirci del tutto dal contagio. E finché il virus avrà l’opportunità di mutare, questa garanzia di sfuggire al contagio non ci sarà. Il rischio dunque è che questa pandemia, come tanti altri virus magari meno cattivi, si ripresenti ogni inverno, quando la stagione ci costringe a stare al chiuso. Tutti gli esperti, le autorità sanitarie, i governi continuano ad avvertirci di stare attenti, a tenere comportamenti responsabili, ci invitano oggi a imparare a convivere con il virus, mettere giudiziosamente le mascherine nei ...

Advertising

petergomezblog : Morti sul lavoro, l’ispettorato: irregolari 9 imprese edili su 10. La Cisl: “Le misure del governo non bastano: ser… - ladyonorato : Annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: 'per i bambini under 5, non bastano due dosi. Saranno sottoposti a tre inocula… - borghi_claudio : Per i neonati due non bastano. Bisogna fargliene tre per vedere se funziona contro una malattia che non gli farebbe… - Zonker_H : @1giornodapecora @preglias @giorgiolauro @GeppiC @Radio1Rai Meno male su Twitter non parte l'audio se non lo attivi… - SBerritta : RT @HuffPostItalia: Non bastano i vaccini: scuola, sanità e trasporti devono cambiare -