Manovra, la Commissione Senato vota sugli emendamenti: cosa è stato approvato nella notte (Di martedì 21 dicembre 2021) Alle due di questa notte sono cominciate le votazioni sugli emendamenti della Manovra della Commissione Bilancio del Senato. Dopo un lunghissimo stallo, alla fine nelle scorse ore si è riusciti a raggiungere un accordo in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Sarà una lunga giornata per la Commissione Bilancio che sarà impegnata probabilmente fino al pomeriggio per l’esame e le votazioni degli emendamenti. emendamenti approvati nella notte A riunione ancora in corso emergono le prime notizie sugli emendamenti approvati nella notte: innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, fondi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Alle due di questasono cominciate lezionidelladellaBilancio del. Dopo un lunghissimo stallo, alla fine nelle scorse ore si è riusciti a raggiungere un accordo in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Sarà una lunga giornata per laBilancio che sarà impegnata probabilmente fino al pomeriggio per l’esame e lezioni degliapprovatiA riunione ancora in corso emergono le prime notizieapprovati: innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, fondi ...

