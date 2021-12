Lazio, il rinnovo di Sarri è questione di giorni (Di martedì 21 dicembre 2021) Il conto alla rovescia è iniziato: a giorni insieme ai festeggiamenti per il Natale, la Lazio festeggerà anche la firma di Maurizio Sarri al prolungamento del suo contratto. La scadenza sarà portata dal 2023 al 2025, con un ingaggio che resterà sostanzialmente invariato nella parte fissa (circa 3 milioni di euro l’anno), ma che avrà rispetto a quello originario qualche bonus in più che farà sensibilmente crescere la cifra totale. Confermata anche la presenza di una clausola (non di ottimo gusto, va detto) che consente all’allenatore di liberarsi in caso di chiamata di un top club straniero. Tutto pronto dunque: il contratto è stato inviato agli avvocati di Sarri che lo stanno esaminando. Dopodiché toccherà alla firma e all’annuncio da parte della società. La Lazio crede nella validità del progetto e ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Il conto alla rovescia è iniziato: ainsieme ai festeggiamenti per il Natale, lafesteggerà anche la firma di Maurizioal prolungamento del suo contratto. La scadenza sarà portata dal 2023 al 2025, con un ingaggio che resterà sostanzialmente invariato nella parte fissa (circa 3 milioni di euro l’anno), ma che avrà rispetto a quello originario qualche bonus in più che farà sensibilmente crescere la cifra totale. Confermata anche la presenza di una clausola (non di ottimo gusto, va detto) che consente all’allenatore di liberarsi in caso di chiamata di un top club straniero. Tutto pronto dunque: il contratto è stato inviato agli avvocati diche lo stanno esaminando. Dopodiché toccherà alla firma e all’annuncio da parte della società. Lacrede nella validità del progetto e ...

AlfredoPedulla : #Sarri-#Lazio: contratto rinnovo letto restituito e firmato. Tempistica rispettata, come ammesso ieri da #Lotito - gerardkidman : @ilariadipiazza Ma per carità. Chi difende Lotito in primis, Tare poi (soprattutto). Potremmo crescere solo quando… - LALAZIOMIA : Lazio, rinnovo Sarri: giovedì la firma. Le ultime - Calcio News 24 - flazia24 : RT @vocelaziale: AGGIORNAMENTO RINNOVI?? #Sarri fino al 2025? Il tecnico toscano ha firmato il rinnovo con la #Lazio ?? #Lotito lo ha me… - giuseppemolin19 : RT @AlfredoPedulla: #Sarri-#Lazio: contratto rinnovo letto restituito e firmato. Tempistica rispettata, come ammesso ieri da #Lotito -