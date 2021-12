Giulia Salemi torna a parlare di amicizia | il tweet dedicato a Zorzi

(Di martedì 21 dicembre 2021)fa una dedica a Tommasodisu Twitter: ecco cosa scrive l’influencer italo-persiana, poco prima della partenza con il suo Pierpaolo in direzione Parigi, haunall’. In particolareha fatto una dedica a Tommasoche conosceva già prima dell’avventura al Grande Fratello Vip, e che poi ha ritrovato nella casa di Cinecittà. Ma tra i due non c’è stato dentro la casa un rapporto idilliaco, anzi. Diverse volte i due gieffini si sono scontrati al reality. Adesso pare, stando a quanto ha pubblicato la bella conduttrice del Gf Vip Party che conduce insieme a Gaia – sorella di Tommy – ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, la Marchesa d’Aragona e Carlo Pietropol… - FlavioLapi6 : @RickyPalazzolo @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli si… - 361_magazine : Giulia Salemi fa una dedica a Tommaso Zorzi e torna a parlare di amicizia su Twitter: ecco cosa scrive l'influencer… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Ovviamente si tratta di Stefania Orlando , che come al solito si è concessa senza freni anche ai microfoni die Gaia Zorzi. Tra i temi trattati dalla Orlando vi è stata proprio la sesta ...Il meccanismo cambia per l'occasione, si fronteggiano due squadre composte ognuna da un concorrente e due personaggi famosi:e Pierpaolo Petrelli da una parte, Antonino Cannavacciuolo e ...Giulia Salemi fa una dedica a Tommaso Zorzi e torna a parlare di amicizia su Twitter: ecco cosa scrive l'influencer italo-persiana ...Sonia Bruganelli: nuovo inizio in vista? Dopo la puntata di ieri del Gf Vip, Sonia Bruganelli sembrerebbe ormai la candidata perfetta per la conduzione di un programma firmato Mediaset. Che si tratti ...