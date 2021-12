Chi mangia lentamente abbassa il rischio colesterolo (Di martedì 21 dicembre 2021) Consiglio per Natale? Masticare con cura. Si dice sempre di dare il giusto tempo ai pasti, invece di trangugiare di corsa quello che troviamo nel piatto. Ora però la ricerca italiana aggiunge un ulteriore tassello, e pesante, per spingere le persone a degustare con cura le vivande. Se si consuma un pasto lentamente, con il giusto piacere per la tavola, si riesce anche ad abbassare il rischio di veder salire il colesterolo nel sangue. Sia chiaro. Non si tratta di una cura e rimane comunque importante scegliere piatti leggeri seguendo i dettami della dieta mediterranea ricca di frutta e verdura e prediligere modalità di cottura salubri. Ma anche questa sana abitudine può essere d’aiuto, necessaria soprattutto in vista di cenoni e pranzi pantagruelici, per modificare le nostre abitudini e riscoprire il valore di una sana ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) Consiglio per Natale? Masticare con cura. Si dice sempre di dare il giusto tempo ai pasti, invece di trangugiare di corsa quello che troviamo nel piatto. Ora però la ricerca italiana aggiunge un ulteriore tassello, e pesante, per spingere le persone a degustare con cura le vivande. Se si consuma un pasto, con il giusto piacere per la tavola, si riesce anche adre ildi veder salire ilnel sangue. Sia chiaro. Non si tratta di una cura e rimane comunque importante scegliere piatti leggeri seguendo i dettami della dieta mediterranea ricca di frutta e verdura e prediligere modalità di cottura salubri. Ma anche questa sana abitudine può essere d’aiuto, necessaria soprattutto in vista di cenoni e pranzi pantagruelici, per modificare le nostre abitudini e riscoprire il valore di una sana ...

