Reca suona la carica | “Vogliamo farlo mercoledì a Napoli!”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Arkadiusz, terzino sinistro in forza allo Spezia, ha parlato alla stampa dopo la partita, terminata in parità, contro l’Empoli. Il punto casalingo ottenuto contro la formazione toscana sta stretta alle Aquile, eha sottolineato la volontà della squadra bianconera di fare una buona prestazione nel match infrasettimanale contro il Napoli. Ecco quanto rilevato dalla nostra redazione: “Abbiamo sentito il supporto dei tifosi, sono stati fondamentali. Mancava poco per riuscire a portare a casa i tre punti, ci siamo allenati tutta la settimana con l’idea di arrivare questa sera e combattere, dispiace non essere riusciti a vincere, ma è comunque un punto guadagnato. A Napolifare un’altra battaglia per riuscire a chiudere quest’anno con almeno un punto e iniziare la risalita in classifica“.