Perseverance | NASA: scoperte tracce organiche sulla superficie (Di lunedì 20 dicembre 2021) A quanto pare il rover Perseverance della NASA ha rintracciato molecole organiche su Marte. Dopo Curiosity, quindi, anche il nuovo rover ha trovato del materiale “interessante” sul pianeta rosso… Perseverance ha trovato delle molecole organiche nel cratere Jezero, che sta esplorando da febbraio scorso. Per la precisione, il materiale è stato recuperato nel letto roccioso che sembra essersi formato per solidificazione del magma. Le rocce analizzate da Perseverance su Marte (captured)Le molecole organiche scovate da Perseverance L’ultima scoperta del rover suggerisce che il substrato roccioso del cratere si sia formato grazie a dei flussi di lava vulcanica. E gli scienziati non se lo aspettavano. La comunità astrofisica pensava infatti che le rocce ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 20 dicembre 2021) A quanto pare il roverdellaha rintracciato molecolesu Marte. Dopo Curiosity, quindi, anche il nuovo rover ha trovato del materiale “interessante” sul pianeta rosso…ha trovato delle molecolenel cratere Jezero, che sta esplorando da febbraio scorso. Per la precisione, il materiale è stato recuperato nel letto roccioso che sembra essersi formato per solidificazione del magma. Le rocce analizzate dasu Marte (captured)Le molecolescovate daL’ultima scoperta del rover suggerisce che il substrato roccioso del cratere si sia formato grazie a dei flussi di lava vulcanica. E gli scienziati non se lo aspettavano. La comunità astrofisica pensava infatti che le rocce ...

