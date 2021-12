Mercato Roma, Freuler e Grillitsch per il centrocampo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel Mercato di gennaio la dirigenza della Roma dovrà consegnare almeno due rinforzi a Mourinho: un centrocampista centrale e un esterno destro difensivo sono le priorità, chieste a gran voce dal tecnico nel corso di questa prima parte di stagione. Dalot del Manchester United e Zakaria del Borussia Mönchengladbach (le due prime scelte di Tiago Pinto) per motivi diversi non potranno arrivare a Trigoria: il primo è stato rilanciato dal nuovo allenatore, Ralf Rangnick, che non intende liberarlo, mentre il secondo ha cambiato il procuratore con il quale Pinto stava impostando la trattativa e sembra diretto verso un club di Premier League. Nelle proiezioni di metà dicembre i favoriti sono quindi diventati altri: a centrocampo si è parlato di Hector Herrera, ma oggi il nome più accreditato resta quello di Florian Grillitsch: ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Neldi gennaio la dirigenza delladovrà consegnare almeno due rinforzi a Mourinho: un centrocampista centrale e un esterno destro difensivo sono le priorità, chieste a gran voce dal tecnico nel corso di questa prima parte di stagione. Dalot del Manchester United e Zakaria del Borussia Mönchengladbach (le due prime scelte di Tiago Pinto) per motivi diversi non potranno arrivare a Trigoria: il primo è stato rilanciato dal nuovo allenatore, Ralf Rangnick, che non intende liberarlo, mentre il secondo ha cambiato il procuratore con il quale Pinto stava impostando la trattativa e sembra diretto verso un club di Premier League. Nelle proiezioni di metà dicembre i favoriti sono quindi diventati altri: asi è parlato di Hector Herrera, ma oggi il nome più accreditato resta quello di Florian: ...

