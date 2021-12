Mattarella: "Atteggiamento maggioranza - opposizione costruttivo" (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Non era scontato" ma "Il tempo dei costruttori si e' realizzato". "Voglio per questo esprimere un riconoscimento all'impegno delle forze politiche che hanno colto il senso dell'appello rivolto, all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Non era scontato" ma "Il tempo dei costruttori si e' realizzato". "Voglio per questo esprimere un riconoscimento all'impegno delle forze politiche che hanno colto il senso dell'appello rivolto, all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Atteggiamento maggioranza-opposizione costruttivo. Hanno saputo mettere in secondo piano divisioni e distinzioni'. #ANSA - ArturoP66023286 : - SilvanaHansb : RT @Corriere: Mattarella: «Rimaniamo uniti quando ci sono grandi scelte. Dai partiti atteggiamento co... - carmenvanetti1 : RT @gallina_di: Mattarella: «Italia unita davanti alla pandemia. Prudenza, ma non ci sentiamo più in balia degli eventi” ???? ITALIA UNITA CO… - K274863601 : RT @gallina_di: Mattarella: «Italia unita davanti alla pandemia. Prudenza, ma non ci sentiamo più in balia degli eventi” ???? ITALIA UNITA CO… -