Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un camper: potrebbe trattarsi di femminicidio (Di lunedì 20 dicembre 2021) potrebbe trattarsi di femminicidio quello a Bassano del Grappa, nel Vicentino, dove il cadavere di una donna è stato scoperto all'interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 dicembre 2021)diquello a Bassano del Grappa, nel Vicentino, dove ildi unascoperto all'di un, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di ...

RamnusiaNemesi : @pbecchi @aAnnanka Io, con glaucoma e predisposta già di mio a ischemia, non mi sottopongo anche al rischio di trom… - ArmandoPalmegi1 : Bassano, trovata morta in un camper: si indaga per omicidio, ascoltato il compagno - Giugiu121212 : @TheBursinRules Ma se è un cadavere vivente, di che protezione dagli autori ha bisogno?! Vedi che non ha senso ciò… - WebgateItalia : RT @Corriere: Donna di 31 anni con ferite alla testa trovata morta in un camper. Il compagno: è ca... - Corriere : Donna di 31 anni con ferite alla testa trovata morta in un camper. Il compagno: è caduta -