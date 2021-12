I presunti "10 difetti scientifici" che (non) smentiscono i tamponi PCR per la Covid

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Circola via Facebook un video di Massimo Citro, già noto al progetto Open Fact-checking per diverse affermazioni controverse sul nuovo Coronavirus. Il principale argomento del breve filmato ruota attorno la presunta inaffidabilità del test PCR per rilevare la presenza di SARS-CoV-2. Cita in particolare il Corman-Drosten Review Report. Questo documento dimostrerebbe, che l’articolo diventato noto nel gennaio 2020 come Corman-Drosten Report non avrebbe valenza scientifica, in quanto ignorerebbe «10 principali». Citro infine, notando la vicinanza tra questo virus e quello della Sars – data la presenza di trombo-embolia nei malati -, si chiede come mai non sia stata prevista la somministrazione di eparina ai pazienti subito, quando si infettavano. Citro cita anche altre «cure», come l’idrossiclorochina, l’eparina e il cortisone. Per ...