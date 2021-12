Grande Fratello Vip: previsto l’arrivo di due nuovi concorrenti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella puntata di stasera è previsto l’arrivo di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Ecco chi si è aggiunto al cast della sesta edizione del programma nuovi colpi di scena previsti al Grande Fratello Vip! Nella puntata che andrà in onda questa sera lunedì 20 Dicembre sono infatti previsti ben due nuovi arrivi all’interno della Casa più famosa d’Italia. E la scelta della redazione di Canale 5 è ricaduta su Barù e Nathalie Caldonazzo. I nuovi concorrenti DEL Grande Fratello VIP Barù, il cui nome completo all’anagrafe corrisponde a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, si è fatto conoscere al Grande pubblico grazie alla ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella puntata di stasera èdialVip. Ecco chi si è aggiunto al cast della sesta edizione del programmacolpi di scena previsti alVip! Nella puntata che andrà in onda questa sera lunedì 20 Dicembre sono infatti previsti ben duearrivi all’interno della Casa più famosa d’Italia. E la scelta della redazione di Canale 5 è ricaduta su Barù e Nathalie Caldonazzo. IDELVIP Barù, il cui nome completo all’anagrafe corrisponde a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, si è fatto conoscere alpubblico grazie alla ...

