È l’abito monospalla di Ariana Grande l’outfit perfetto per Capodanno

Leggi su diredonna

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Arriva dail suggerimento definitivo perdi. La cantante ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram con un look sexy e scintillante, da replicare alle feste di Natale o di fine anno, se si ha intenzione di lasciare il segno. Vi raccomandiamo... Graphic liner: il make up amato da Gigi Hadid e Lady Gaga Si tratta di un abito corto nero, un’accoppiata classica ma anche vincente. L’originalità arriva dal modellomolto sinuoso, che le scivola addosso segnando perfettamente le sue forme. L’orlo finale, invece, ha una linea ondulata – corta sul lato anteriore e più lunga in quello posteriore – ed è tempestato di piccoli cristalli argentati. Il capo, firmato David ...