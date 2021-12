Covid-19, Energie Per Fiumicino: “Alunni in classe al freddo. Ancora aspettiamo i depuratori d’aria” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – “Era il Novembre del 2020 (leggi qui) e rilanciata a giugno 2021 (leggi qui), quando avanzavamo la proposta alla nostra Amministrazione di iniziare a programmare l’installazione dei depuratori d’aria all’interno delle strutture scolastiche territoriali, per aiutare ad affrontare meglio i nostri ragazzi la battaglia alla pandemia”. Così, in una nota, Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino. “E’ notizia di questi giorni – spiega il Presidente – della denuncia da parte della Confederazione italiana Pediatri, che richiama l’attenzione sulla problematica in questione, infatti, come possiamo leggere, gli studi pediatrici, oltre a dover affrontare l’aumento della curva pandemica, si ritrovano a fronteggiare un forte aumento di casi di bronchiti e malattie acute dell’apparato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)– “Era il Novembre del 2020 (leggi qui) e rilanciata a giugno 2021 (leggi qui), quando avanzavamo la proposta alla nostra Amministrazione di iniziare a programmare l’installazione deiall’interno delle strutture scolastiche territoriali, per aiutare ad affrontare meglio i nostri ragazzi la battaglia alla pandemia”. Così, in una nota, Orazio Azzolini, presidente del Circoloper. “E’ notizia di questi giorni – spiega il Presidente – della denuncia da parte della Confederazione italiana Pediatri, che richiama l’attenzione sulla problematica in questione, infatti, come possiamo leggere, gli studi pediatrici, oltre a dover affrontare l’aumento della curva pandemica, si ritrovano a fronteggiare un forte aumento di casi di bronchiti e malattie acute dell’apparato ...

Advertising

egodistopico : L'unica soluzione per uscire da questo cortocircuito è una cura. Bisogna spendere energie per capire se ci sia vera… - BBilanShit : @bombola289 @ilPellicano_ È un vaccino “egoistico”. Però se non finisco in ospedale permetto al personale infermier… - fabmar78 : RT @PalmiraWorld: @CarloGarzia Il vaccino non immunizza dal Covid. I tamponi servono a magari evitare di far girare gente positiva su aerei… - covetilhan : sono stanca fisicamente, da quando ho avuto il covid fatico proprio ad arrivare a fine giornata carica di energie c… - pieruz : @Smartitina @MaxweIISDemon No ma la malattia limita i servizi degli altri cittadini, perché risucchia energie vital… -