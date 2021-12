Calciomercato Juventus: occhi su un attaccante del Real Madrid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: nome nuovo per l’attacco bianconero. Si tratta di Eden Hazard, in uscita dal Real Madrid C’è un nome nuovo in ottica Calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, i bianconeri sarebbero tra i club interessati ad Eden Hazard. Dall’Inghilterra riferiscono che il belga classe 1991 potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio a condizioni favorevoli per la Vecchia Signora. Oltre alla Juve, anche il Newcastle sarebbe tentato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021): nome nuovo per l’attacco bianconero. Si tratta di Eden Hazard, in uscita dalC’è un nome nuovo in otticaper ladi Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, i bianconeri sarebbero tra i club interessati ad Eden Hazard. Dall’Inghilterra riferiscono che il belga classe 1991 potrebbe lasciare ilgià a gennaio a condizioni favorevoli per la Vecchia Signora. Oltre alla Juve, anche il Newcastle sarebbe tentato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

