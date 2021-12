Calcio: Allegri, 'nei prossimi due mesi ci giochiamo la stagione' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "Non ci voleva un campione del mondo per azzeccare l'Inter favorita. Cerchiamo di vincere domani, poi dobbiamo prepararci a gennaio e febbraio. Il 28 febbraio si potrà dire se siamo in lotta per le prime quattro posizioni oppure no. In questi due mesi avremo tanto da fare perché ci giochiamo la stagione". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Quella parte di stagione passa dalla partita di domani contro il Cagliari se no vanifichiamo quanto fatto contro il Bologna perché li abbiamo rimediato il mezzo passo falso di Venezia -aggiunge Allegri-. Stiamo meglio fisicamente, domani serve una partita da squadra con coraggio. Bisogna migliorare tecnicamente". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "Non ci voleva un campione del mondo per azzeccare l'Inter favorita. Cerchiamo di vincere domani, poi dobbiamo prepararci a gennaio e febbraio. Il 28 febbraio si potrà dire se siamo in lotta per le prime quattro posizioni oppure no. In questi dueavremo tanto da fare perché cila". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Quella parte dipassa dalla partita di domani contro il Cagliari se no vanifichiamo quanto fatto contro il Bologna perché li abbiamo rimediato il mezzo passo falso di Venezia -aggiunge-. Stiamo meglio fisicamente, domani serve una partita da squadra con coraggio. Bisogna migliorare tecnicamente".

Advertising

scaccomario1 : @ilPorrinista Però poi Allegri è tornato e ha iniziato a spiegare calcio come suo soli... Ah no, errore mio - tuttosport : #Juve, #Allegri a Raiola: '#De Ligt? Il passo da fare è il gol al Cagliari' ??? - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'nei prossimi due mesi ci giochiamo la stagione'... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Non possiamo permetterci altro passo falso. De Ligt? Chi vivrà vedrà' #JuveCagliari - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve, #Allegri: 'Col Cagliari gara delicata, non meritano questa classifica'. #SportMediaset -