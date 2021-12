Bianca | gialla | arancione o rossa | cosa si può fare e cosa no nelle varie zone Le regole sul Green pass

Advertising

riccardoVeron : @EmanuelaErre Bianca lattiginosa o gialla inquinata? ???? - MaralbAzsc : Zona gialla, arancione e rossa: cosa si può fare e cosa no - Fabiostefano85 : @borghi_claudio Ma se proprio proprio si deve, con le zone a colori non si potrebbero aumentare i controlli tramite… - GuidoAnzuoni : RT @ferrix88: @mfonthenet @quinonsischerza Lockdown con l italia mezza bianca mezza gialla? A quel punto la colpa sarà di chi lo rispetterà… - ferrix88 : @mfonthenet @quinonsischerza Lockdown con l italia mezza bianca mezza gialla? A quel punto la colpa sarà di chi lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca gialla

ZonaIn zonatutte le attività sono aperte e non ci sono limitazioni agli spostamenti ... ZonaIn zonavige ovunque l' obbligo di mascherina all'aperto e sul resto rimane la ...In zona, come in quella, è sempre consentito praticare sport all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, e al chiuso (dove però sarà necessario mostrare il Green pass ...Niente abbracci, stanze arieggiate e tamponi per i commensali non vaccinati. Quello che gli italiani si apprestano a festeggiare sarà ancora un Natale tra prudenza e timori. Con oltre l’80% di italian ...La Lombardia potrebbe essere in zona gialla a Capodanno: ad aumentare non sono solo i casi, ma anche l’incidenza e i ricoveri ...