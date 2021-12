Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 19:30 (Di domenica 19 dicembre 2021) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. CODE PER CURIOSI IN SENSO OPPOSTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLETAMENTI TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA Roma – ALBANO SOSPESA TRA MARINO E ALBANO PER INCONVENIENTE ALLA LINEA E NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE. CODE PER CURIOSI IN SENSO OPPOSTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLETAMENTI TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA– ALBANO SOSPESA TRA MARINO E ALBANO PER INCONVENIENTE ALLA LINEA E NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN ...

