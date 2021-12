Spalletti si gode la vittoria: “I ragazzi sono stati bravi per un motivo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luciano Spalletti, dopo la vittoria esterna a San Siro, ha commentato così, ai microfoni di DAZN, la prestazione dei suoi: “Quello che mi ha fatto davvero piacere è stata la capacità di reggere senza abbassarci troppo, a eccezione degli ultimi cinque minuti. Solo lì siamo stati costretti a faticare un po’, potevamo organizzare delle ripartenze coi tre piccoletti ma non ci siamo riusciti perché la fisicità è fondamentale ma reggere così, abbiamo avuto anche palle gol per lo 0-2… Si è giocato da grande squadra contro un grande avversario“ Spalletti, Napol,i MilanPoi si è lasciato andare sul giudizio su alcuni suoi giocatori: “Parto da Petagna, potevo anche lasciarlo in campo ma gli erano venuti un paio di volte i crampi… Poi sta tutto lì, se non riesci a organizzare la costruzione dal basso ci vuole Petagna ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luciano, dopo laesterna a San Siro, ha commentato così, ai microfoni di DAZN, la prestazione dei suoi: “Quello che mi ha fatto davvero piacere è stata la capacità di reggere senza abbassarci troppo, a eccezione degli ultimi cinque minuti. Solo lì siamocostretti a faticare un po’, potevamo organizzare delle ripartenze coi tre piccoletti ma non ci siamo riusciti perché la fisicità è fondamentale ma reggere così, abbiamo avuto anche palle gol per lo 0-2… Si è giocato da grande squadra contro un grande avversario“, Napol,i MilanPoi si è lasciato andare sul giudizio su alcuni suoi giocatori: “Parto da Petagna, potevo anche lasciarlo in campo ma gli erano venuti un paio di volte i crampi… Poi sta tutto lì, se non riesci a organizzare la costruzione dal basso ci vuole Petagna ...

Advertising

GoalItalia : La felicità di Spalletti dopo la vittoria in casa del Milan: 'Siamo stati grande squadra contro un grande avversar… - vincenzodragone : Vabbè dopo una sofferenza immane si gode e forse un po’ di fortuna ci restituisce questo dicembre nero #MilanNapoli… - Cosma74 : Si gode ? Si godeeeeeeeeee !!!! Grazie Mou e Grazie Spalletti ! Ex apprezzatissimi ?????? - texwiller1010 : @sscnapoli Da romanista, ho letto commenti cattivi su Spalletti che a Roma non gode di molte simpatie. Per me, roma… - PalmaAnem_eCore : Chi chiede la testa di Spalletti, ad oggi, ché poi è lo stesso soggetto che ad agosto ci dava settimi ad essere ott… -