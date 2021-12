Problemi nella ricezione di Rai1 HD durante Ballando con le Stelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Anastasia Kuzmina e Federico Lauri - Ballando 16 Quelli che speravano di guardare in santa pace, e in HD sul digitale terrestre, la finale di Ballando con le Stelle 2021 sono rimasti profondamente delusi. Per tutta la serata, il canale 501 non ha fatto altro che dare dei Problemi di ricezione del segnale, impedendo di fatto ai telespettatori di gustare, come meglio volevano, la proclamazione del vincitore della sedicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Su Twitter, sono stati tanti a lamentarsi e a segnalare la situazione, che ha fatto perdere loro nell’interezza diversi punti salienti della trasmissione, come lo sfogo di Morgan contro Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. Per fortuna la durata di ogni interruzione è stata di pochi secondi. Ma il segnale di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021) Anastasia Kuzmina e Federico Lauri -16 Quelli che speravano di guardare in santa pace, e in HD sul digitale terrestre, la finale dicon le2021 sono rimasti profondamente delusi. Per tutta la serata, il canale 501 non ha fatto altro che dare deididel segnale, impedendo di fatto ai telespettatori di gustare, come meglio volevano, la proclamazione del vincitore della sedicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Su Twitter, sono stati tanti a lamentarsi e a segnalare la situazione, che ha fatto perdere loro nell’interezza diversi punti salienti della trasmissione, come lo sfogo di Morgan contro Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. Per fortuna la durata di ogni interruzione è stata di pochi secondi. Ma il segnale di ...

