L'Inter è campione d'inverno già stasera: ecco perché (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il 5 - 0 in trasferta contro la Salernitana e la vittoria della Roma per 4 - 1 in casa dell'Atalanta, e in attesa di Milan - Napoli, l'Inter ha quattro punti di vantaggio sulla seconda in ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il 5 - 0 in trasferta contro la Salernitana e la vittoria della Roma per 4 - 1 in casa dell'Atalanta, e in attesa di Milan - Napoli, l'ha quattro punti di vantaggio sulla seconda in ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Io non parlo perché altrimenti salto. Complimenti a tutti, soprattutto all’Inter, meritatamente campione d’Italia.… - javierzanetti : Il sorriso, l’eleganza, l’educazione, la classe. Il legame con l’Inter non avrà mai fine. Sempre al fianco dello s… - NCN_it : #UFFICIALE – #Inter campione d'inverno! Nerazzurri a +4 su #Milan e #Napoli - _enz29 : RT @FBiasin: Il titolo di campione d’inverno non serve assolutamente a niente se non a certificare un fatto: chi la passata estate parlava… - Franco93197864 : RT @marifcinter: La classifica di #SerieA dopo 18 giornate. L’Inter è campione di inverno ma soprattutto alla giornata 11 era a -7 e l’unic… -