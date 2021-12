Ducati Barni e Spark Racing | alleanza italo-serba

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il, scuderia satellite di, accende la scintilla nel mondiale Superbike grazie a. Battute a parte, i due partner hanno annunciato l’estensione della loroanche nella serie iridata.lavorano già insieme nella serie Alpe Adria, una sorta di campionato mitteleuropeo con tappe in Italia, Croazia e nella Repubblica Slovacca, su piste come Cremona, Rijeka e lo Slovakiaring.nel 2022 schiererà una Panigale V4R, affidata al rookie sanmarinese Luca Bernardi. Ufficiale: Luca Bernardi passa in SBK: cos’è loè il nome di un piccolo team che ha sede in Serbia. ...

...Alvaro Bautista** Spagna Aruba.it Racing "Panigale V4 R Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing "Panigale V4 R Luca Bernardi* San MarinoRacing Team...Lo spagnolo, "tagliato" da BMW, torna a vestirsi di rosso, seppur in un'altra veste, dopo aver fatto bene in Superbike con la Rossa del team. A proposito della line up, questo è quello ...La rivelazione della Superbike 2021 prosegue con Motocorsa Racing e Ducati: il binomio ha funzionato e ora Axel sogna in grande. Riuscirà a ripetersi?Formazione quasi rinnovata per il team che porta in pista la Panigale V4R nel Mondiale Endurance. Al confermato Lorenzo ed al (quasi) Mathieu, si affianca un cavallo di ritorno a Borgo Panigale, lo sp ...