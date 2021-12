Covid al Circolo Posillipo: struttura chiusa per sanificazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagi Covid al Circolo Posillipo nel giorno in cui si è svolta la quarta edizione della Coppa Natale. Il presidente Parisio comunicato ai soci che da oggi il Circolo resta chiuso per la santificazione di tutti i locali. Il presidente Filippo Parisio ha inviato una nota in cui ha comunicato ai soci che da oggi Leggi su 2anews (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagialnel giorno in cui si è svolta la quarta edizione della Coppa Natale. Il presidente Parisio comunicato ai soci che da oggi ilresta chiuso per la santificazione di tutti i locali. Il presidente Filippo Parisio ha inviato una nota in cui ha comunicato ai soci che da oggi

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, chiuso oggi il circolo Posillipo «Alcuni dipendenti positivi al Covid» - MicheleBotta7 : Ho avuto il Covid-19 e sono guarito. Ho fatto bene a non credere a quel circolo di pagliacci in conflitto di inter… - corrmezzogiorno : #Napoli Casi Covid al Circolo Posillipo, chiusura e soci in isolamento - Lucacec71 : @Giotherockk Sono con voi Organizza dei Covid party e fai lingua in bocca con tutti i partecipanti. E mettetevi… - _una_tragedia : Buono, al circolo dove lavorano i genitori del mio compagno ieri sera a cena c’è stata una persona che si è scopert… -