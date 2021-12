Cellulare lento | il trucco ufficiale per renderlo veloce come se fosse nuovo

Leggi su vesuvius

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il tuoormai è diventato troppo? Scopri il’ per velocizzarlo e farlo ‘girare’se(pixabay)Lo smartphone attualmente è il dispositivo più diffuso ed utilizzato al mondo ed è difficile trovare una persona sprovvista. In grado di svolgere una miriade di funzioni per ogni occasione, è diventato assolutamente indispensabile. Dopo un po’ di tempo, per un motivo o per un altro, il sistema tende a rallentare. Alla base di ciò, principalmente, c’è l’eccessivo accumulo di memoria con a seguire, invece, il logorarsi delle componenti. Non è però da escludere che il dispositivo, in queste situazioni, sia affetto da un malware. Ad ogni modo, ci sono alcuni trucchi semplici per rendere un ...