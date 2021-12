Serie C-C, 19a giornata: big match Palermo-Bari, derby per Catanzaro e Catania (Di sabato 18 dicembre 2021) Ultima giornata del girone di andata. Palermo all'esame Bari, Turris che insegue la vetta se la vedrà con la Paganese. Nuovo derby per il Catania, Catanzaro ospita la Vibonese Leggi su mediagol (Di sabato 18 dicembre 2021) Ultimadel girone di andata.all'esame, Turris che insegue la vetta se la vedrà con la Paganese. Nuovoper ilospita la Vibonese

