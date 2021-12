Perché Elon Musk non è l'uomo dell'anno (Di sabato 18 dicembre 2021) La figura del Ceo di Tesla è avvolta da uno strato di narrazione mitizzante basata su alcuni motivi ricorrenti: il genio in grado di portarci nel futuro, il destino di uomo eccezionale, l’eroe che prova a salvare il pianeta. Eppure sono miti che, a ben guardare, appaiono meno... Leggi su repubblica (Di sabato 18 dicembre 2021) La figura del Ceo di Tesla è avvolta da uno strato di narrazione mitizzante basata su alcuni motivi ricorrenti: il genio in grado di portarci nel futuro, il destino dieccezionale, l’eroe che prova a salvare il pianeta. Eppure sono miti che, a ben guardare, appaiono meno...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Elon Elon Musk: nuovo video dei motori del razzo Super Heavy che si muovono Elon Musk ha infatti scritto che ogni motore Raptor 1 può produrre fino a 185 tonnellate di spinta. Ma questo è solo l'inizio perché i nuovi Raptor 2 (dei quali è appena iniziata la produzione e il ...

Elon Musk ha fretta di arrivare su Marte. Forse perché sa che la Terra è spacciata Genova " Dice Time che Elon Musk è l'uomo dell'anno. Ma vogliamo scherzare? Quello è l'uomo del millennio, come minimo. Non è solo l'uomo più ricco del mondo, e lo è in un modo così esagerato che nessun imperatore, califfo, ...

