No alle docce troppo calde e lunghe (Di domenica 19 dicembre 2021) La pelle va coccolata e protetta in inverno: con alcuni piccoli accorgimenti la si può salvaguardare dai danni prodotti dal freddo, mantenendola morbida ed elastica. Ad esempio evitando le docce troppo calde e che durano troppo a lungo, che tanto sembrano farci sentire bene ma che in realtà danneggiano la barriera della pelle, utilizzando dopo la crema sulla pelle ancora umida per favorire l'idratazione, e poi indossando i guanti, che tengono le dita al caldo e le proteggono. I consigli arrivano da Rajani Katta, professoressa di dermatologia all'University of Texas Health Science Center di Houston e dalla sua collega,la dottoressa Megan Rogge."Molti di noi amano soffermarsi un po' più a lungo in docce calde fumanti, in particolare quando fuori fa freddo. Fa sentire bene, soprattutto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 dicembre 2021) La pelle va coccolata e protetta in inverno: con alcuni piccoli accorgimenti la si può salvaguardare dai danni prodotti dal freddo, mantenendola morbida ed elastica. Ad esempio evitando lee che duranoa lungo, che tanto sembrano farci sentire bene ma che in realtà danneggiano la barriera della pelle, utilizzando dopo la crema sulla pelle ancora umida per favorire l'idratazione, e poi indossando i guanti, che tengono le dita al caldo e le proteggono. I consigli arrivano da Rajani Katta, professoressa di dermatologia all'University of Texas Health Science Center di Houston e dalla sua collega,la dottoressa Megan Rogge."Molti di noi amano soffermarsi un po' più a lungo infumanti, in particolare quando fuori fa freddo. Fa sentire bene, soprattutto ...

Advertising

ciceruacchio196 : @AlanPanassiti Un confronto imprudente e superficiale, appropriato alle docce maschili. Siamo solo all’inizio dell… - itspekoe : @Takkuz @angela_massi @lotticarlotta Il buon senso suggerisce che, se non sei in grado di offrire di meglio, lasci… - Poor_Steve : Proseguo convinto di fare il bravo e che magari ci saremmo potuti vedere un’altra volta, un’altra sera, che il mome… - John_Magufuli_ : La Baronessa @vonderleyen, tenendo alla nostra salute, vuole che facciamo le docce fredde dell'@HarinezumiB ! - ReErthu : @MioGesu 40 anni Va beh ma lui fuma a me mi dà fastidio il fumo e mi sta sempre ubriaco dopo 40 anni tutti alle doc… -