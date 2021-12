LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo in DIRETTA: Ochner e Fischnaller in semifinale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:41 PARTITE! 19:40 Semifinale proibitiva per Nadya Ochner, che dovrà vedersela contro Ester Ledecka. 19:38 Niente da fare anche per Daniele Bagozza, in semifinale ci va Sangho Lee. 19:37 Che peccato! Mirko Felicetti lotta con tutti i suoi mezzi, ma si arrende per 18 centesimi allo sloveno Tim Mastnak. 19:36 ROLAND Fischnaller VOLA IN semifinale! Eliminato per 17 centesimi Yankov. 19:34 Dario Caviezel ha la meglio su Benjamin Karl, adesso tocca a tutti gli azzurri. 19:33 Tocca agli uomini. 19:31 L’ultima semifinalista è la svizzera Jenny Ladina. 19:30 Grossi problemi per Sabine Schoeffmann, che per poco non è uscita dal tracciato. In semifinale ci va Nadyrshina. 19:29 Ledecka dimostra di essere su un altro LIVEllo ed elimina Tomoka Takeuchi ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:41 PARTITE! 19:40 Semifinale proibitiva per Nadya, che dovrà vedersela contro Ester Ledecka. 19:38 Niente da fare anche per Daniele Bagozza, in semifinale ci va Sangho Lee. 19:37 Che peccato! Mirko Felicetti lotta con tutti i suoi mezzi, ma si arrende per 18 centesimi allo sloveno Tim Mastnak. 19:36 ROLANDVOLA INEliminato per 17 centesimi Yankov. 19:34 Dario Caviezel ha la meglio su Benjamin Karl, adesso tocca a tutti gli azzurri. 19:33 Tocca agli uomini. 19:31 L’ultima semifinalista è la svizzera Jenny Ladina. 19:30 Grossi problemi per Sabine Schoeffmann, che per poco non è uscita dal tracciato. In semifinale ci va Nadyrshina. 19:29 Ledecka dimostra di essere su un altrollo ed elimina Tomoka Takeuchi ...

