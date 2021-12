Juventus, Allegri: «Non è il mercato a risolvere nostri problemi» (Di sabato 18 dicembre 2021) “Del mercato non ha senso parlare ora, ci sono altre due partite. Ci pensa la società, parliamo tutti i giorni, ma non è il mercato che può risolvere quello che dobbiamo risolvere è la fase realizzativa”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna. Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021) “Delnon ha senso parlare ora, ci sono altre due partite. Ci pensa la società, parliamo tutti i giorni, ma non è ilche puòquello che dobbiamoè la fase realizzativa”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna.

