GF Vip 6: Alex Belli torna nella Casa? (Di sabato 18 dicembre 2021) nella puntata del GF Vip di ieri sera c’è stato l’atteso ritorno di Alex Belli, appena squalificato dal reality. Prima che Alex Belli rimettesse piede nella Casa, in molti hanno sottolineato quanto meglio sia senza di lui…infine, l’attore ha avuto un nuovo scambio con Soleil Sorge. Alex Belli ieri è tornato al GF Vip, dopo essere tornato a Casa con la moglie Delia Duran. Se quando si convive Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021)puntata del GF Vip di ieri sera c’è stato l’atteso ritorno di, appena squalificato dal reality. Prima cherimettesse piede, in molti hanno sottolineato quanto meglio sia senza di lui…infine, l’attore ha avuto un nuovo scambio con Soleil Sorge.ieri èto al GF Vip, dopo essereto acon la moglie Delia Duran. Se quando si convive

Advertising

GrandeFratello : Dopo l’abbandono di Alex, i Vip si sono lasciati andare ad inaspettate ed infelici affermazioni sul suo conto ?? Que… - DenisDecorte : Soleil parla di Alex: “L’ho visto spento rispetto al suo solito” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… - SasaTk : @GFVIP_Official @GFvip6sondaggi @AdrianaVolpeTV @alfosignorini No ma dico ci avete presi per scemi? Per continuare… - Clalblanca : RT @andreazenatti93: Ieri sera non ostante il Confronto faccia a faccia tra Alex Belli e Soleil Sorge i telespettatori non hanno superato… - andreazenatti93 : Ieri sera non ostante il Confronto faccia a faccia tra Alex Belli e Soleil Sorge i telespettatori non hanno supera… -