Covid oggi Lazio, 2.409 contagi e 6 morti. A Roma 1.085 nuovi casi (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 2.409 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.844 tamponi molecolari e 40.298 antigenici con un tasso di positività al 3,7%. I ricoverati sono 832, mentre le terapie intensive occupate sono 112 e i guariti da ieri sono stati 854. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari del Lazio. Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 2.409 ida Coronavirus, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.844 tamponi molecolari e 40.298 antigenici con un tasso di positività al 3,7%. I ricoverati sono 832, mentre le terapie intensive occupate sono 112 e i guariti da ieri sono stati 854. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari del. Asl1: sono 528 ie 1 decesso; Asl2: sono 498 ie 1 decesso; Asl3: sono 59 ie ...

