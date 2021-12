Come rimanere in forma durante le feste? Ve lo spiega questa nonna superfit (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e si sa, è così difficile mantenersi in forma tra pranzi e cenoni in famiglia. Tuttavia questa nonna di 65 riesce a rimanere sempre in forma, e ha deciso di svelare i suoi segreti per un fisico perfetto. Lesley Maxwell, 65 anni, motiva le persone ha tenersi lontano dai chili di troppo natalizi, consigliando di sostituire i dolciumi con pasti iper-proteici, evitare l’alcool dolce e proporre ad amici e famiglia un allenamento post cenone di Natale. LEGGI ANCHE => Batte un rigore perfetto, ma l’arbitro lo espelle: il motivo della decisione è surreale – VIDEO La donna ha dichiarato al ‘JamPress’: “I miei consigli per i pasti di Natale sono di mangiare più tacchino che torte. Il primo contiene proteine, mentre l’altro si trasforma in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e si sa, è così difficile mantenersi intra pranzi e cenoni in famiglia. Tuttaviadi 65 riesce asempre in, e ha deciso di svelare i suoi segreti per un fisico perfetto. Lesley Maxwell, 65 anni, motiva le persone ha tenersi lontano dai chili di troppo natalizi, consigliando di sostituire i dolciumi con pasti iper-proteici, evitare l’alcool dolce e proporre ad amici e famiglia un allenamento post cenone di Natale. LEGGI ANCHE => Batte un rigore perfetto, ma l’arbitro lo espelle: il motivo della decisione è surreale – VIDEO La donna ha dichiarato al ‘JamPress’: “I miei consigli per i pasti di Natale sono di mangiare più tacchino che torte. Il primo contiene proteine, mentre l’altro si trasin ...

