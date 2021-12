Bologna Juventus 0-1 LIVE | fine primo tempo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 6? Gol Morata – Alla prima occasione della gara passa la Juve. Invenzione di Bernardeschi che vede il taglio di Morata e lo serve con un gran lancio: lo spagnolo poi batte di prima intenzione, da pochi passi, Skorupski. Regolare, di pochissimo, la posizione dello spagnolo. 14? Occasione Rabiot – Ripartenza Juve con Morata. Bravo lo spagnolo a servire Rabiot, che si è proposto in sovrapposizione: tiro mancino centrale del ...

Il gol di Morata decide fin qui un primo tempo equilibrato, Juve molto cinica che però dovrà far di più per cercare il raddoppio. Ci risentiamo tra 15'. 45' - ...Va subito sotto al Dall'Ara il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che all'intervallo del match delle 18 valido per la diciottesima giornata di Serie A contro ...