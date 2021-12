Un video mostra la reazione avversa di un bambino di 6 anni vaccinato con Pfizer? No! Il falso contesto No Vax

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La vaccinazione anti Covid-19 degli under 12ha scatenato la diffusione di contenuti volti ad alimentare il terrore nei genitori dubbiosi o intenzionati a prenotare l’appuntamento per i propri figli. Negli ambienti No Vax circola undi unalle prese con quello che sembra essere un attacco epilettico, sorretto da quella che pare essere la madre, con la seguente descrizione: «6vaccino». Per chi ha fretta Ilnon riporta alcuna reale o presunta informazione sulla vicenda del, se non quella del presuntoanti Covid all’età di 6nei post. Ilcircola da maggio 2021, periodo in cui i bambini al di sotto ...