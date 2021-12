(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel primo anticipo del venerdì sera della 18ª giornata sorride lache rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3-1con il. Apre Pedro nel primo tempo, chiudono Acerbi e Zaccagni nella ripresa. Nel finale l’inutile gol rossoblù di Melegoni. Immobile non ce la fa e allora Sarri rispolvera il tridente leggero con Pedro e Zaccagni esterni e Felipe Anderson da falso nove. In mediana spazio a Basic,panchina per Luis Alberto. Dopo il successo in Coppa con la Salernitana, Shevchenko conferma Portanova ma cambia il partner d’attacco di Destro: fuori Ekuban, match winner con i granata, dentro Goran Pandev. Ma nel primo tempo ilsi vede davvero poco e tutti gli spunti principali sono della. Comincia Pedro che conclude una bella ...

Advertising

LaNotifica : Tris Lazio all’Olimpico, Genoa ancora ko - infoitsport : Serie A, Lazio-Genoa 3-1: tris firmato Pedro, Acerbi e Zaccagni - Sportmediaset - quotidianodirg : #Sport #genoa Tris Lazio all’Olimpico, Genoa ancora ko - messina_oggi : Tris Lazio all’Olimpico, Genoa ancora koROMA (ITALPRESS) - Nel primo anticipo del venerdì sera della 18ª giornata s… - IlModeratoreWeb : Tris Lazio all’Olimpico, Genoa ancora ko - -

Ultime Notizie dalla rete : Tris Lazio

Vittoria dellacontro il Genoa che permette ai biancocelesti di raggiungere in classifica, con 28 punti, la Roma e la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha battuto 3 a 1 il Genoa grazie ai gol ...Al 75' il raddoppio della: calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, colpo di testa vincente di Acerbi. Zaccagni, innescato ancora da Luis Alberto, cala ilall'81'. Cinque minuti dopo, il ...La squadra di Sarri rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3-1 all’Olimpico. Profondo rosso per Shevchenko&Co.Vittoria per la Lazio all'Olimpico per 3-1 nell'anticipo che apre questo turno di Serie A. Oggi la vittima è il Genoa: tutto fin troppo facile per la squadra di Maurizio Sarri, ...