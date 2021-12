Salto con gli sci femminile | Ramsau 2021 | Kramer vince ancora | Lara Malsiner 12esima

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Coppa del Mondo/2022 dicon gli scisi sposta a, ma il risultato non cambia:sempre Marita. L’austriaca si impone con 261 punti (92 metri e 136.2 nella prima serie, 90 e 124.8 nella seconda) e conquista così la quinta vittoria stagionale, la tredicesima in carriera. Seconda piazza per la tedesca Katharina Althaus (256.9 punti, 88.5 metri e 128.5 nella prima serie, 90 e 128.4 nella seconda, in cui è la migliore). Completa il podio la slovena Ursa Bogataj (90 e 89 metri, 126.8 e 126.5 punti per un totale di 253.3). Sorride l’Italia, conche chiude dodicesima con una prima serie da 86 metri e 112.8 punti e la seconda da 82.5 e 110.2. Di seguito i risultati della gara dal trampolino di ...

Mercoledì 29 dicembre al Palaindoor la conferenza con alcuni dei più importanti coach europei, giovedì 30 le gare con l'asta protagonista a Padova con due interessanti appuntamenti alla fine dell'anno, tra il 29 e il 30 dicembre: una conferenza su allenamento e studio della specialità, rivolta sia agli ... Nuovo capitolo di Coppa del Mondo femminile, nuovo successo di Marita Kramer, stavolta in quel di Ramsau. Quinta vittoria in stagione, tredicesima in carriera per l'austriaca, che sembra davvero voler ... Ryoyu Kobayashi si conferma l'uomo del momento e vince per la quarta volta consecutiva il salto di qualificazione, candidandosi al ruolo di favorito principale per il successo in vista delle due compe ...