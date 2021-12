Omicidio Diabolik, genitori: “Dolore nel cuore ma felici per arresto killer” (Di venerdì 17 dicembre 2021) ”La Procura ci ha fatto un grande regalo. Siamo felici per questo primo risultato, con il Dolore nel cuore, ma la fiducia che avevamo riposto nella procura è stata ripagata. L’arresto del killer è un primo passo per arrivare ai mandanti che dovranno anche loro pagare ed essere arrestati. Ma ora siamo sicuri che tutto quello che c’è dietro l’Omicidio di Fabrizio verrà alla luce e siamo ancora più fiduciosi nell’attività della procura e della questura: attendiamo gli ulteriori sviluppi dell’attività investigativa e ora siamo certi che arriveranno”. Sono le dichiarazioni rilasciate in esclusiva all’Adnkronos, subito dopo l’arresto del killer, dei genitori di Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti di Roma. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) ”La Procura ci ha fatto un grande regalo. Siamoper questo primo risultato, con ilnel, ma la fiducia che avevamo riposto nella procura è stata ripagata. L’delè un primo passo per arrivare ai mandanti che dovranno anche loro pagare ed essere arrestati. Ma ora siamo sicuri che tutto quello che c’è dietro l’di Fabrizio verrà alla luce e siamo ancora più fiduciosi nell’attività della procura e della questura: attendiamo gli ulteriori sviluppi dell’attività investigativa e ora siamo certi che arriveranno”. Sono le dichiarazioni rilasciate in esclusiva all’Adnkronos, subito dopo l’del, deidi Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti di Roma. ...

Advertising

CosenzaChannel : L'esecuzione ripresa in un video estratto da una telecamera installata in zona. L'arrestato coinvolto anche in omic… - StraNotizie : Omicidio Diabolik, la figlia Ginevra: 'E' un bel regalo di Natale' - fisco24_info : Omicidio Diabolik, la figlia Ginevra: 'E' un bel regalo di Natale': 'Non ci aspettavamo l'arresto' dice all'Adnkron… -