Molestie sessuali a una collega | il Csm condanna il procuratore di Firenze Creazzo a una perdita di anzianità

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il caso era nato dalle intercettazioni di Palamara, in cui la pm siciliana Sinatra denunciava riservatamente i fatti.guida una Procura che ha in mano inchieste politicamente rilevanti, tra cui quella su Renzi per presunto finanziamento illecito

IL GIORNO

Perdita di due mesi di anzianità: è la sanzione che la Sezione disciplinare del Csm ha inflitto al procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, accusato da una collega, la pm di Palermo Alessia Sinatra, ...Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato condannato alla perdita di due mesi di anzianità per le molestie sessuali nei confronti della collega, Alessia ...