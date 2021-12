IndyCar, Jimmie Johnson in scena a tempo pieno con Ganassi. Attesa per il debutto alla Indy500 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo una serie di test nei mesi scorsi, Jimmie Johnson correrà per la prima volta in carriera l’Indy500 2022. Il sette volte campione della NASCAR Cup Series si prepara per la seconda stagione con le monoposto, la prima a tempo pieno dopo aver deciso inizialmente di non gareggiare sugli ovali. Il portacolori di Chip Ganassi Racing ha rilasciato alla stampa in un comunicato: “Sono davvero entusiasta di questa sfida che mi aspetta la prossima stagione. La sicurezza di queste vetture ha fatto dei passi da gigante e dopo aver testato gli ovali in Texas e Indianapolis ho preso la mia decisione”. Il californiano, ex volto di Hendrick Motorsport nelle ruote coperte, ha continuato dicendo: “Sono grato a Chip, ai miei sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo una serie di test nei mesi scorsi,correrà per la prima volta in carriera l’2022. Il sette volte campione della NASCAR Cup Series si prepara per la seconda stagione con le monoposto, la prima adopo aver deciso inizialmente di non gareggiare sugli ovali. Il portacolori di ChipRacing ha rilasciatostampa in un comunicato: “Sono davvero entusiasta di questa sfida che mi aspetta la prossima stagione. La sicurezza di queste vetture ha fatto dei passi da gigante e dopo aver testato gli ovali in Texas e Indianapolis ho preso la mia decisione”. Il californiano, ex volto di Hendrick Motorsport nelle ruote coperte, ha continuato dicendo: “Sono grato a Chip, ai miei sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ...

