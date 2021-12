Giuseppe Cruciani si scatena | è caos in studio dopo le accuse | “Vergognati | sono ca**i miei” VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 17 dicembre 2021), di Radio 24, ieri ina Dritto e Rovescio si èto in una dura litigata. Momenti di vera tensioneto, le parole son durissime (Mediaset Infinity)è al centro di un teatrino di urla, commenti esagerati e reazioni forti. Questa volta è successo a Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo del Debbio su Rete4 che tratta di temi politici, sociali e culturali del momento. Ieri sera il tema centrale, come da molto tempo a questa parte, era quello del Covid e della pandemia. L’acceso dibattito è avvenuto tra, di Radio24 e Karima Moual, giornalista. Leggi anche >>> Eurovision 2022, soffiata clamorosa sulla conduzione: “Stanno aspettando per ...