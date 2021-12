Enrico Letta sempre più disperato | al Quirinale vuole il tassatore più odiato d' Italia | proprio lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è convinto di avere in tasca il candidato giusto per il. Solo che non può tirarlo fuori. Dove "giusto" significa non solo dotato di un adeguato curriculum, ma anche capace di aprire una breccia nel centrodestra, senza la quale non c'è speranza di riuscita. Si tratta di Giuliano Amato. Che entrò in parlamento nel 1983 col Psi di Bettino Craxi, oggi è giudice costituzionale e tra poche settimane, salvo sorprese, sarà presidente della Consulta. Nel frattempo ha ricoperto ogni possibile incarico istituzionale. È a lui (non solo a lui, ma innanzitutto a lui) che pensaquando, come ieri, dice che «dobbiamo continuare con i presidenti istituzionali». E a titolo d'esempio citaSergio Mattarella, ricordando che «è stato giudice costituzionale». A lasciar intendere che quella ...