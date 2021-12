Energia e restrizioni anti Covid, il Consiglio Ue non trova un accordo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del Consiglio europeo la scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia, ma i leader riuniti a Bruxelles chiedono alla Commissione che le eventuali nuove restrizioni non siano sproporzionate e tutelino il mercato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi ha difeso nel corso deleuropeo la scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia, ma i leader riuniti a Bruxelles chiedono alla Commissione che le eventuali nuovenon siano sproporzionate e tutelino il mercato

