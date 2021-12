“Denunciati” Wanda Nara e Mauro Icardi tremano | accuse pesantissime piombano sulla coppia

(Di venerdì 17 dicembre 2021)sono una delle coppie più conosciute a livello planetario. Lei è un volto noto della televisione sia argentina che italiana. Ha posato come modella e poi, proprio grazie al marito calciatore professionista ex Inter oggi al Paris Saint Germain, è diventata procuratrice sportiva. Poco tempo fa la notizia del tradimento di lui nei confronti della moglie ha fatto il giro del mondo. A creare la spaccatura nella, sposatasi a Buenos Aires nel maggio del 2014, è stata la ‘scappatella’ con la modella e attrice Eugenia Suarez, detta la China. Tutto confermato. Tanto che la stessaha chiesto e ottenuto il divorzio da Maurito. Salvo poi tornare sui suoi passi il giorno dopo grazie ad una lettera d’amore che l’ex marito le ha inviato. Ora, però, a creare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Denunciati Wanda

... il documento presentato al tribunale della capitale sudamericana afferma che il riciclaggio di denaro coinvolge anche le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento, il marchioe ...BUENOS AIRES - Un nuovo scandalo ha per protagonistiNara e Mauro Icardi, dai connotati ben più gravi però della crisi familiare post tradimento da ...che i due coniugi sono statiper ...Wanda Nara e Icardi sono stati denunciati per riciclaggio di denaro in Argentina. Ecco lo scandalo finanziario in cui sono coinvolti.La denuncia presentata al tribunale di Buenos Aires riguarda le società Work Marketing Football, la Wanda Nara Cosmetics e il marchio Wanda : si parla di cifre in nero e di evasione .... Come sostengo ...