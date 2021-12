Covid, la storia di Giuseppina: paziente oncologica 'no vax' e i cappellini di Natale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giuseppina Nicolosi, paziente oncologica no vax, ricoverata all'interno dei reparti di medicina sub intensiva di Casal Palocco spiega la motivazione per cui non si vaccina: "Se mi fossi vaccinata mi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021)Nicolosi,no vax, ricoverata all'interno dei reparti di medicina sub intensiva di Casal Palocco spiega la motivazione per cui non si vaccina: "Se mi fossi vaccinata mi ...

Advertising

a_padellaro : Un video dedicato alla vicenda di Mauro da Mantova potrebbe raccontare la storia di un uomo che, affetto da Covid,… - laurarom8 : RT @Mercedesjustme7: Fabio Duranti a Radio Radio ci parla della storia d'Italia attraverso La Repubblica, in un articolo del 2010. Big Pha… - Khris_St : RT @Mercedesjustme7: Fabio Duranti a Radio Radio ci parla della storia d'Italia attraverso La Repubblica, in un articolo del 2010. Big Pha… - EtienneLorenza : RT @Mercedesjustme7: Fabio Duranti a Radio Radio ci parla della storia d'Italia attraverso La Repubblica, in un articolo del 2010. Big Pha… - JLimic : RT @Mercedesjustme7: Fabio Duranti a Radio Radio ci parla della storia d'Italia attraverso La Repubblica, in un articolo del 2010. Big Pha… -