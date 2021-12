Brunetta cintura nera di judo, non lo prenderemo più in giro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa rubrichetta ha talora esagerato col ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Lo ha preso troppo spesso in giro, ne ha fatto nel passato un bersaglio facile pur senza toccare, o almeno si spera, i toni teppistici dei Travaglio e di molti altri. Da tempo ci si voleva scusare per i nostri pigrissimi eccessi contro una persona che, sempre da riformista, ha sempre resistito: quando ha beccato i fischi della stampa benemerita per aver definito “un mostro” il Csm; quando ha parlato di “culturame” riferendosi a una parte preponderante del mondo del cinema; quando ha detto che esiste in Italia una sinistra per bene, ma anche una per male, o meglio, “di merda” e vada, quest’ultima, “a morire ammazzata”; quando ha votato “no” sulla misura demagogica del taglio dei parlamentari. E altro. Il ministro Brunetta, economista, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa rubrichetta ha talora esagerato col ministro per la Pubblica amministrazione Renato. Lo ha preso troppo spesso in, ne ha fatto nel passato un bersaglio facile pur senza toccare, o almeno si spera, i toni teppistici dei Travaglio e di molti altri. Da tempo ci si voleva scusare per i nostri pigrissimi eccessi contro una persona che, sempre da riformista, ha sempre resistito: quando ha beccato i fischi della stampa benemerita per aver definito “un mostro” il Csm; quando ha parlato di “culturame” riferendosi a una parte preponderante del mondo del cinema; quando ha detto che esiste in Italia una sinistra per bene, ma anche una per male, o meglio, “di merda” e vada, quest’ultima, “a morire ammazzata”; quando ha votato “no” sulla misura demagogica del taglio dei parlamentari. E altro. Il ministro, economista, ...

