Ardea | il 18 dicembre la presentazione del cortometraggio di Roberto Palmerini

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Un altro evento all’insegna della cultura e della promozione del nostro territorio e dei talenti che vi risiedono”. Così in una nota il Comune diannuncia ladeldiin aula consiliare sabato 18. “Un’occasione per conoscere l’opera del regista– si legge nella nota – che, con l’apporto degli attori Brando Giorgi e Fabio M. Frati, ha realizzato un corto di azione e psicologia ambientato proprio sul nostro litorale. Una narrazione in, con il contributo del Comune di(finanziato per celebrare il territorio in occasione del Cinquantenario) e con l’importante sostegno della Rete Artisti Spettacolo ...