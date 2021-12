Allegri in conferenza stampa | “Vi svelo le condizioni di Dybala | domani potrebbe esserci una sorpresa in attacco!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Facciamo un po’ fatica in fase realizzativa, ma dobbiamo lavorare con serenità. Ci sono dei momenti di difficoltà che vanno affrontati, senza allarmismi. Siamo in ritardo di classifica, ma abbiamo ancora 21 partite per sistemarla”. Intervenuto inalla vigilia della gara contro il Bologna, il tecnico Massimilianoha voluto fare il punto della situazione in casa Juventus in vista del match di campionato che attende i bianconeri : Massimiliano, allenatore della Juventus– ”Sunon è emerso niente dagli esami, ma non scordiamoci dell’affaticamento col Malmoe e di come è andata dopo: comunque c’è il rischio e col rischio non si va da nessuna parte, non si è allenato con la squadra e non sarà a disposizione, vedremo col Cagliari. ...