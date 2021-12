Vax Day al policlinico Umberto I | presente all’iniziativa anche la Polizia di Stato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio procede ad un ritmo serrato. Dopo che l’AIFA ha dato il via libera per la somministrazione del vaccinoper i più piccoli, le iniziative per rendere questo delicato momento il più sereno possibile non si sono fatte attendere. Leggi: Vaccini a Roma e nel Lazio per i bimbi (5-11 anni): ecco come e quando prenotare, l’elenco dei centri vaccinali Vax Day alI Questo pomeriggio alI, ladiè stataal “Vax Day”, la giornata di vaccinazione anti-covid dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. I piccoli vaccinati e le loro famiglie hanno assistito all’esibizione della Fanfara delladi...