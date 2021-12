Variante Omicron, in Francia 240 casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 240 al momento i casi confermati di Variante Omicron del covid in Francia. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, intervistato dall’emittente Bfmtv. Aumentano intanto i contagi da coronavirus e avanza la nuova Variante in tutta Europa. E mentre l’Italia decide per nuove regole sui viaggi con una stretta sugli arrivi anche dai Paesi Ue, in Francia il governo prevede di imporre un test molecolare per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 240 al momento iconfermati didel covid in. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, intervistato dall’emittente Bfmtv. Aumentano intanto i contagi da coronavirus e avanza la nuovain tutta Europa. E mentre l’Italia decide per nuove regole sui viaggi con una stretta sugli arrivi anche dai Paesi Ue, inil governo prevede di imporre un test molecolare per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito. L'articolo proviene da Italia Sera.

