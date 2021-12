Super Smash Bros. Ultimate, evento del weekend di Mega Man (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli Spiriti di Mega Man saranno al centro dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate, compreso uno dei più ostici del gioco Non c’è ritardo nel riportare la notizia che ci trattenga dal trattare l’evento di questo weekend per il picchiaduro di Masahiro Sakurai, e stavolta al centro di Super Smash Bros. Ultimate ci sarà una IP tornata in grandissimo spolvero nel precedente capitolo della serie crossover. Dopo il torneo tutto dedicato agli Spiriti (spassoso da affrontare con la strategia che avevamo suggerito, possiamo confermarlo), stavolta sarà il loro Tabellone il protagonista. “Eroi metallici unitevi!” è il grido con cui la raccolta di oltre 1500 ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli Spiriti diMan saranno al centro dell’deldi, compreso uno dei più ostici del gioco Non c’è ritardo nel riportare la notizia che ci trattenga dal trattare l’di questoper il picchiaduro di Masahiro Sakurai, e stavolta al centro dici sarà una IP tornata in grandissimo spolvero nel precedente capitolo della serie crossover. Dopo il torneo tutto dedicato agli Spiriti (spassoso da affrontare con la strategia che avevamo suggerito, possiamo confermarlo), stavolta sarà il loro Tabellone il protagonista. “Eroi metallici unitevi!” è il grido con cui la raccolta di oltre 1500 ...

